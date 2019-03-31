Разведчики ЗВО по очереди притворялись врагом на учениях

Разведчикам приходилось тренироваться в лесах и болотах днем и ночью. Фото: pixabay.com

Разведчикам приходилось тренироваться в лесах и болотах днем и ночью. Фото: pixabay.com

Свыше 1000 солдат тренировались в пяти регионах России — Ленобласти и центральной России.

В Ленобласти и Центральной России прошли учения разведчиков ЗВО, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 31 марта. Отработка боевых навыков прошла в пяти регионах России.

Как передают в ЗВО, в учениях приняли участие свыше тысячи военнослужащих. Учения стали двусторонними: участники тренировок притворялись условным противником поочередно — по словам военных экспертов, так тренировки становятся намного продуктивнее.

Разведчики отрабатывали противодействие диверсантам, проведение передового дозора. Тренировки достигали по длительности 12 часов и шли как днем, так и ночью — военным приходилось пробираться по лесам и болотам в Ленинградской области, в областях Нижнего Новгорода, Москвы, Курска, Воронежа.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что танкисты в Ленобласти сбили свыше 50 дронов.