В Кронштадте моряки отработали навыки по борьбе за живучесть корабля

Помимо этого, учения были посвящены поисково-спасательному обеспечению. Все проходило в условиях максимально приближенных к реальным.

Площадкой для отработки навыков стал пункт базирования кораблей Ленинградской военно-морской базы, расположенном в Кронштадте. В учениях были задействованы малые ракетные корабли “Зеленодольск”, “Казанец” и “Уренгой”. Об этом сегодня сообщает ЗВО.

Моряки должны были отработать задачи по локализации и тушению условного пожара в корабельных отсеках, а также по ликвидации “пробоин” в корпусах и устранению поступления воды.

Приблизить учебную тренировку к реальным условиям позволил специальный учебно-тренировочный комплекс “Каспий”. Там создавалось фактическое возгорание переборок, а также поступление воды через специально сконструированные отверстия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что весной на службу в ЗВО призовут около 46 тысяч человек.