В Кронштадте моряки отработали навыки по борьбе за живучесть корабля

Приблизить учебную тренировку к реальным условиям позволил специальный учебно-тренировочный комплекс “Каспий”. Фото: https://structure.mil.ru
Приблизить учебную тренировку к реальным условиям позволил специальный учебно-тренировочный комплекс “Каспий”. Фото: https://structure.mil.ru

Помимо этого, учения были посвящены поисково-спасательному обеспечению. Все проходило в условиях максимально приближенных к реальным.

Площадкой для отработки навыков стал пункт базирования кораблей Ленинградской военно-морской базы, расположенном в Кронштадте. В учениях были задействованы малые ракетные корабли “Зеленодольск”, “Казанец” и “Уренгой”. Об этом сегодня сообщает ЗВО.

Моряки должны были отработать задачи по локализации и тушению условного пожара в корабельных отсеках, а также по ликвидации “пробоин” в корпусах и устранению поступления воды.

Приблизить учебную тренировку к реальным условиям позволил специальный учебно-тренировочный комплекс “Каспий”. Там создавалось фактическое возгорание переборок, а также поступление воды через специально сконструированные отверстия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что весной на службу в ЗВО призовут около 46 тысяч человек.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
зво кронштадт моряки учения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Европа больше не будет ездить на отечественных Lada
Беглов: Дружный Петербург — это во много заслуга религиозных организаций
Суд рассмотрит иск властей Петербурга к «Метрострою» в мае
В детском саду Красногвардейского района 35 детей и сотрудников подхватили ...
Снег не помеха: Фонтаны ГМЗ “Петергоф” забили вопреки весенней зиме
С начала года в Петербурге собрали больше налогов, чем обычно
Из-за ДТП образовалась пробка у Большеохтинского моста
У Египетских ворот появится цветник