Затонувший в 1945 году корабль найден в Баренцевом море

Морской охотник класса SC-497 Фото: Navy.mil
Морской охотник класса SC-497 Фото: Navy.mil

Советский боевой корабль затонул после того, как в него попала немецкая торпеда.

О находке рассказал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, сообщает телеканал «Звезда».

По словам Евменова, работниками Северного флота был замечен советских времен большой морской охотник БО-223 типа SC неподалеку от острова Кальдин в Баренцевом море.

Также он заметил, что в преддверии Дня Победы специалистам удалось достать носовое орудие с борта корабля с морского дна. Экспертам удалось опознать судно именно по этому объекту.

На данный момент объявлено о начале поисков родственников и знакомых погибших членов экипажа затонувшего судна. Планируется установить им мемориальную табличку. Известно, что погибло 33 человека.

Корабль был найден ещё в 2016 году, но поднять часть судна и опознать его удалось специалистам только сейчас.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что составлен рейтинг самых мистических автомобилей в истории.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Баренцево море затонувший корабль северный флот
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