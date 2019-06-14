Россияне стали больше экономить при походе в магазин

По всей России средний чек граждан за один поход за покупками достиг минимальной планки с начала года.

В Российской Федерации средний чек граждан в этом году снизился на 0,7%. В переводе на деньги это означает, что за один поход в магазин люди тратят в среднем по стране 553 рубля. Цифра является самой низкой за весь год.Такую информацию предоставила исследовательская компания «Ромир».

Сообщается, что в Петербурге за один месяц средний чек потерял сразу 2,6%. Это значит, что жители Северной столицы оставляют на кассе за один раз порядка 719 рублей. За год показатель также просел: петербуржцы стали тратить меньше на 3,5%.

Исследователи делают вывод, что ценник чека мог упасть по причине того, что люди «поистратились» на майских праздниках. Отметим, что в данном исследовании были проанализированы потребительские возможности 40 тысяч человек в 220 городах Российской Федерации.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в честь афганцев.