Петербуржец продает за 250 тысяч камень, исполняющий желания

Житель Петербурга по имени Александр запросил 250 тыс. рублей за камень. Мужчина утверждает, что валун исполняет сокровенные желания.

Объявление о продаже появилось на сайте бесплатных объявлений Авито. По словам продавца, камень привезен со святого места в деревне Лызлово Московской области. Валун, как отметил мужчина, просят об удаче в любви, счастливом браке, зачатии, замужестве и счастье в семье.

Автор объявления также уверяет, что камень оберегает семью от ссор и измен. Примеры действия «исполнителя желаний» мужчина не привел.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Авито за 33 тыс. рублей продают «ту самую легендарную» бронированную дверь ИКМО «Красная речка» с зарешеченным окном. Все вырученные от продажи средства автор объявления обещал перевести в приют для животных. Правда, вывозить дверь покупателям из ИКМО придется самостоятельно.