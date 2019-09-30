Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем пожилых людей

Завтра, 1 октября, отмечается Международный день пожилого человека. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с наступающим праздником.

Текст поздравления цитирует пресс-служба администрации города. В нем Александр Беглов отмечает, что уважение к старшему поколению свидетельствует о зрелом обществе. Свои слова поздравления он обращает к тем, кому мы обязаны нынешней спокойной жизнью — ветеранам, блокадникам и труженикам тыла.

Также градоначальник напомнил о том, что город старается заботиться о пожилых людях, предоставляя им широкий спектр социальных услуг и льгот. К поздравлению присоединился председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о грядущей индексации пенсионных выплат. Повышение произойдет 1 января 2020 года.