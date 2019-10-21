Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»

Актер снимается в "Сватах" с первого сезона, который вышел на экраны в 2008 году. Фото: Wikipedia

Актер снимается в "Сватах" с первого сезона, который вышел на экраны в 2008 году. Фото: Wikipedia

Федор Добронравов, исполняющий роль Ивана Степановича Будько в популярном телесериале «Сваты», отреагировал на возможное переименование проекта.

Ранее актер того же сериала Даниил Белых рассказал, что долгожданный седьмой сезон сериала может выйти под другим названием. Создатели телепроекта решили сменить «Сватов» на «Золовку». Предполагалось, что это связано со скандалом из-за того, что актеры стали массово покидать шоу.

Однако по информации Федерального агентства новостей, обратившегося за комментарием к Федору Добронравову, название сериала никто не собирается изменять. Услышав версию о «Золовке», Добронравов назвал её «ерундой» и «уткой».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что съемки седьмого сезона полюбившегося россиянам сериала сталкиваются с многочисленными трудностями.