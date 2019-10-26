Мобильные операторы откажутся от СМС-сообщений

Совсем скоро СМС-сообщения, вероятно, перестанут быть актуальными. Фото: https://pixabay.com/

Совсем скоро СМС-сообщения, вероятно, перестанут быть актуальными. Фото: https://pixabay.com/

Крупнейшие операторы связи в Соединенных Штатах планируют отказаться от СМС в пользу RCS-сообщений.

Американские мобильные холдинги AT&T, Verizon, T-Mobile, и Sprint намерены создать совместное предприятие «Инициатива обмена сообщениями между операторами» (CCMI). Новейшие стандарты позволят владельцам смартфонов отказаться от использования СМС и перейти к переписке в специально разработанном приложении-мессенджере.

Уже в следующем, 2020 году, экспериментальная версия мессенджера станет доступна на платформе Android.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сеть ритейлеров «Связной» проводит акцию «Кладбище домашних телефонов». В рамках предложения владельцы стационарных аппаратов могут получить скидку от 2 до 20 тысяч при покупке нового смартфона, если сдадут старый домашний телефон.