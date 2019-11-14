«Принцесса Анастасия» отменила все рейса до 20 ноября

Туристический паром «Принцесса Анастасия» отменил все круизные рейсы на ближайшие неделю. Причиной стал внеплановый ремонт.

С 14 по 20 ноября петербуржцы и гости города не смогут отправиться в запланированные поездки на пароме. Из-за внеплановых технических работ лайнер останется в порту. Так, отменяются рейсы из Санкт-Петербурга, запланированные на 14, 16 и 18 ноября. «Принцесса Анастасия» также не отправится в Хельсинки 15 и 17 ноября. Кроме того, отменяется поездка из Таллинна 19 ноября и выезд из Стокголькома, который должен был состояться 20 ноября.

В пресс-службе оператора перевозок отмечают, что приобретенные круизы туристы могут обменять на аналогичные поездки в декабре или следующем году, либо компания вернет им деньги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге вновь начал работу паромный оператор Tallink.