Жители Дома Мурузи боятся обрушения здания

Предположительно, в проект также входит перепланировка чердака, который является общей собственностью дома. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Предположительно, в проект также входит перепланировка чердака, который является общей собственностью дома. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Жители Дома Мурузи, расположенного на Литейном проспекте, 24, считают, что дому грозит обрушение из-за перепланировки, проводящейся в квартире на последнем этаже.

Активисты утверждают, что из-за капитального ремонта в квартире весь дом буквально «трещит по швам». Отмечается, что серьезные работы не согласовывали с городским Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Жильцы всерьез обеспокоились происходящим, когда увидели, что рабочие выносят из подъезда деревянные перекрытия. По словам свидетелей, в квартире разрушено все, включая печные дымоходы. МЧС и Жилищная инспекция оказались не в силах помочь. По слухам, владельцем квартиры является отец главы комитета по природопользованию Петербурга Дениса Беляева.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты обратились к Беглову с просьбой остановить строительство на Лодейнопольской улице.