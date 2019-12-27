Супруга Цекало подарила мужу их любовную переписку

Она оформила ее в виде книги и подарила возлюбленного перед Новым годом.

Об этом стало известно 27 декабря. Обо всем сообщает tеlерrоgrаmmа.рrо. Супруга шоумена и телеведущего Александра Цекало Дарина Эрвин сделала мужу необычный подарок. Она напечатала их любовную переписку в день католического рождества. Цекало, комментируя презент, отметил, что в восторге. К сожалению, подписчикам ознакомиться с перепиской не дали, хотя многие интересуются, о чем же говорят Эрвин и Цекало?

Напоминаем, что пара собирается в скором времени на отдых в Италию – там у них пройдет медовый месяц. Совсем недавно телеведущий узаконил свои отношения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчины сильнее женщин хотят найти возлюбленных в 2020 году.