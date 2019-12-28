В Приморском районе на светофорах появились таблички «Трезвость – это преимущество»

Надпись на табличке гласит «Трезвость – это преимущество». Фото: vk.com/spb_today

Надпись на табличке гласит «Трезвость – это преимущество». Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе на светофорах появились таблички, которые призывают водителей не садится за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Надпись на табличке гласит «Трезвость – это преимущество».

В частности, такую табличку заметили на пересечении Богатырского проспекта и Стародеревенской улицы.

«В Приморском районе на перекрёстке Богатырского и Стародеревенской улицы на светофоры повесили таблички «Трезвость — это преимущество!», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Скорее всего, такие таблички установлены по инициативе городских профильных ведомств.

«Кто -то может подумать что это преимущество при проезде на красный. Осторожнее с лозунгами!», — шутят пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими.