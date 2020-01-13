Принц Уильям переживает из-за ухудшившихся отношений с принцем Гарри

Он заявил, что брат стал ему как чужой после того, как покинул королевскую семью.

Об этом стало известно 12 января. Обо всем сообщает лондонская газета Times, которой удалось поговорить с близким другом принца Уильяма. По его словам, принц очень переживает из-за того, что брат отдаляется. Принц Уильям надеется, что однажды все конфликты сойдут на нет и настанет время, когда все будут придерживаться единого мнения.

«Мне хочется, чтобы мы все были командой»,

— рассказал Уильям своему товарищу.

Напоминаем, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от статуса членов королевской семьи. Они хотят жить самостоятельно и сами себя обеспечивать, работая в Америке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл рассказали об отказе от королевских привилегий. Супруги рассказали, что откажутся от суверенного гранта. Данный грант покрывает 5% расходов герцога и герцогини Сассекских, а формируется он за счет доходов от собственности королевской семьи.