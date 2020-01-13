Принц Уильям переживает из-за ухудшившихся отношений с принцем Гарри

Принц Уильям переживает из-за ухудшившихся отношений с принцем Гарри
Меган Маркл с супругом, принцем Гарри. Фото: Instagram @duchessofsussex_daily

Он заявил, что брат стал ему как чужой после того, как покинул королевскую семью.

Об этом стало известно 12 января. Обо всем сообщает лондонская газета Times, которой удалось поговорить с близким другом принца Уильяма. По его словам, принц очень переживает из-за того, что брат отдаляется. Принц Уильям надеется, что однажды все конфликты сойдут на нет и настанет время, когда все будут придерживаться единого мнения.

«Мне хочется, чтобы мы все были командой»,

— рассказал Уильям своему товарищу.

Напоминаем, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от статуса членов королевской семьи. Они хотят жить самостоятельно и сами себя обеспечивать, работая в Америке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл рассказали об отказе от королевских привилегий. Супруги рассказали, что откажутся от суверенного гранта. Данный грант покрывает 5% расходов герцога и герцогини Сассекских, а формируется он за счет доходов от собственности королевской семьи.

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