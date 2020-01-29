Ильина утвердили на посту вице-губернатора Ленобласти

Генерал-майор Михаил Ильин назначен на должность вице-губернатора Ленобласти по безопасности. Его кандидатуру утвердили на заседании Законодательного собрания.

Ильин будет курировать комитет правопорядка и безопасности, комитет государственного экологического надзора, комитет госжилнадзора и контроля, комитет по физической культуре и спорту, а также областное управление по организации и контролю деятельности по обращению с отходами. Он также будет отвечать за работу подведомственных комитетам предприятий и учреждений.

Кандидатуру Ильина на рассмотрение внес губернатор Александр Дрозденко. Глава региона отметил, что Ильин последние 32 года работал в органах внутренних дел и был поощрен за свою деятельность.

Пост вице-губернатора по безопасности освободился после ухода Валерия Пикалева. Он перешел на работу в правительство Петербурга. Пикалев занял пост вице-губернатора и руководителя Администрации губернатора.