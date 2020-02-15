Петербуржцев ждет ветреная погода без осадков

Петербуржцев ждет ветреная погода без осадков
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В субботу, 15 февраля петербуржцев ждет ветреная и сухая погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», осадков сегодня не ожидается.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 6-11 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 1-3 градуса ниже нуля. Днем в Петербурге потеплеет до +3 градусов. Утром на дорогах возможна гололедица.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.

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