Петербуржцев ждет ветреная погода без осадков

В субботу, 15 февраля петербуржцев ждет ветреная и сухая погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», осадков сегодня не ожидается.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 6-11 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 1-3 градуса ниже нуля. Днем в Петербурге потеплеет до +3 градусов. Утром на дорогах возможна гололедица.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.