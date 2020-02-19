Начальник МВД Петербурга пообещал найти торговцев каршеринговыми аккаунтами

Начальник МВД Петербурга пообещал найти торговцев каршеринговыми аккаунтами
"Скоро мы "расколдуем" этих лиц, этот механизм", — заверил Роман Плугин. Фото: pixabay.com

За последнее время в Петербурге участились случаи чрезвычайных происшествий с каршерингами, которыми управляли с помощью фейковых аккаунтов.

Полиция Северной столицы активно борется с распространением фальшивых профилей и разыскивает торговцев аккаунтами. Работа, в том числе, ведется в социальных сетях, рассказал начальник петербургского Главка Роман Плугин. Он выступил с отчётом о проделанной работе перед парламентариями в среду, 19 февраля

По словам Путина, всплеск дорожных происшествий с участием каршерингов наводит на мысль, что водители воспринимают арендованный автомобиль как «облегченный» вариант настоящей машины. К сожалению, пользователи фейковых аккаунтов нередко становятся виновниками смертельных ДТП. В связи с чем особенно важным представляется найти «бизнесменов», зарабатывающих на продаже фальшивых профилей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что совсем недавно на Дальневосточном проспекте каршеринг снес фонарный столб.

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