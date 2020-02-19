Роспотребнадзор выявил, что причиной загрязнения Невы стало топливо времен ВОВ

Мазутное топливо времен Великой Отечественной войны стало причиной загрязнения Невы возле дома №110 по проспекту Обуховской обороны.

Эксперты Росприроднадзора выяснили, что раньше на этой территории размещались гигантские баки, в которых, предположительно, могли хранить мазутное топливо. Из-за длительного использования в этом месте образовалась линза нефтепродуктов.

Таким образом, пострадавшая территория должна стать частью федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба». Отметим, что летом прошлого года от местных жителей поступали многочисленные жалобы на нефтяные пятна на поверхности реки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в водоемах Петербурга и Ленинградской области выявлено повышенное содержание металлов. В частности, меди, железа и цинка.