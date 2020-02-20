В Петербурге возбудили уголовное дело из отслоения штукатурки в коммунальной квартире

"В ходе расследования уголовного дела следователями будут досконально и всесторонне изучены озвученные в СМИ доводы и дана правовая оценка изложенным обстоятельствам", - пишут в пресс-службе ведомства. Фото: pixabay.com

"В ходе расследования уголовного дела следователями будут досконально и всесторонне изучены озвученные в СМИ доводы и дана правовая оценка изложенным обстоятельствам", - пишут в пресс-службе ведомства. Фото: pixabay.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения штукатурного слоя на кровать, в которой спал подросток.

Инцидент произошел в коммунальной квартире одного из домов Петроградского района, сообщают в пресс-службе управления Следственного комитета по Петербургу и области. Правоохранительные органы обратили внимание на происшествие после того, как случай осветили на телевидении.

Жильцы проблемного дома отмечают, что неоднократно обращались к председателю ТСЖ с просьбой починить находящуюся в плачевном состоянии кровлю. После того, как отслоившаяся штукатурка упала на кровать школьника, следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, как жители жилкомплекса «Ласточкино гнездо» «наказали» водителя, нарушившего правила парковки.