В Петербурге возбудили уголовное дело из отслоения штукатурки в коммунальной квартире

В Петербурге возбудили уголовное дело из отслоения штукатурки в коммунальной квартире
"В ходе расследования уголовного дела следователями будут досконально и всесторонне изучены озвученные в СМИ доводы и дана правовая оценка изложенным обстоятельствам", - пишут в пресс-службе ведомства. Фото: pixabay.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения штукатурного слоя на кровать, в которой спал подросток.

Инцидент произошел в коммунальной квартире одного из домов Петроградского района, сообщают в пресс-службе управления Следственного комитета по Петербургу и области. Правоохранительные органы обратили внимание на происшествие после того, как случай осветили на телевидении.

Жильцы проблемного дома отмечают, что неоднократно обращались к председателю ТСЖ с просьбой починить находящуюся в плачевном состоянии кровлю. После того, как отслоившаяся штукатурка упала на кровать школьника, следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, как жители жилкомплекса «Ласточкино гнездо» «наказали» водителя, нарушившего правила парковки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коммунальная квартира Петроградский район санкт-петербург следком уголовное дело
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минпромторге предложили увеличить налог на старые автомобили
В овертайме СКА одержал победу на нижегородским «Торпедо»
Американский футболист забил гол ягодицами
Возле Марсова поля подмыло набережную реки Мойки
Жена попавшего в больницу с микроинсультом Дмитрия Диброва рассказала о его ...
В Петербурге возбудили уголовное дело из отслоения штукатурки в ...
Индексация пенсии учительницы из Челябинска составила 1 рубль 10 копеек
Мид Грузии обвинил Россию в кибератаке