В Петербурге открылся Музей памяти жертв нацизма

В Петербурге открылся Музей памяти жертв нацизма
Открытие музея посвящено 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне и освобождению узников концлагерей. Фото: pixabay.com

На базе Военно-морского музея Петербурга в среду, 26 февраля, открылся Музей памяти жертв нацизма, посвященный 75-летнему юбилею Победы.

Создатели музея решили акцентировать внимание на настоящих исторических предметах, которые помогут прочувствовать ужасающую атмосферу того времени. К примеру, в экспозиции посетители смогут увидеть подлинные предметы из концлагерей Освенцима и Майданека, которые использовали как доказательства на Нюрнбергском процессе.

В общей сложности на обозрение выставлены более ста объектов, среди которых личные вещи, фотографии, рисунки и документы узников концлагерей, а также медицинские инструменты — молчаливое свидетельство нацистских преступлений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Музею обороны и блокады Ленинграда выделили дополнительные помещения.

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