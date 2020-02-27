Петербуржцев ждет переменная облачность в четверг

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В четверг, 27 февраля Петербург окажется под влиянием гребня антициклона и циклона. Петербуржцев ждет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Об этом сообщили ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook. Температура воздуха составит -1…+1 градус, в Ленобласти столбик термометра покажет -4…+1 градус.

Местами на юге Ленобласти пройдет небольшой снег, возможна гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.