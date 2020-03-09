Здания у «Елизаровской» хотят продать за 418 млн рублей

Их выставили на торгах. Помещения собираются сносить, на территории можно построить жилые дома.

Об этом стало известно сегодня, 9 марта. Обо всем сообщает портал «Ктостроит.ру». Здания у станции метро «Елизаровская» выставили на торги, начальная цена лота 418 миллионов рублей. Дело в том, что компанию-владельца помещений признали банкротом. Сейчас их сдают под офисы, но считается, что дома можно снести и построить на освободившейся территории жилые дома.

Результаты аукциона станут известны восьмого апреля 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московском районе Петербурга сносят незаконный строительный городок. Документов на его размещение на территории в 11 тыс. кв м предоставлено не было.