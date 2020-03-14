Путин не поедет за границу в ближайшее время

Остальным россиянам тоже советуют воздержаться от поездок из-за коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 14 марта. Обо всем рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он, отвечая на вопрос о планах Владимира Путина на ближайшее время, заверил, что глава государства не собирается за границу. Видимо, такое решение он принял в связи с распространением коронавируса – многие страны находятся на карантине.

Напоминаем, что граждан просят воздержаться от поездок за границу, а также поменьше контактировать с людьми и чаще мыть руки. Эксперты советуют хорошо высыпаться, проветривать помещения и беречь себя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дерипаска просит о карантине из-за коронавируса. Бизнесмен хочет, чтобы границы страны закрыли как минимум на ближайшие два месяца.