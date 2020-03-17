Власти Петербурга не в курсе об уходе Nissan с рынка

Пока что, официально уход с рынка не рассматривается. Фото: pixabay.com

Пока что, официально уход с рынка не рассматривается. Фото: pixabay.com

Подобные слухи существуют, но подтверждения им пока что нет. Если компания и размышляет об уходе из России, то причина тому не коронавирус. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на слова заместителя председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексея Яковлева.

Ранее сам автоконцерн Nissan сообщал, что рассматривает вариант сокращения работников на заводе в Северной столице. Данная мера может быть принята из-за смены режима работы — завод будет работать в одну смену в течение пары месяцев. На подобное решение руководство подтолкнула сложная ситуация, происходящее на рынке автомобилей в России.

Как сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Nissan, менять график работы из-за коронавируса завод пока не намерен.

Предприятие работает в городе на Неве с лета 2009 года. В 2019 году продажи упали на 20%. Реализовать тогда удалось 65 тыс. автомобилей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Renault повысила цены на автомобили в России.