В Петербурге отменен концерт в честь дня Святого Патрика

Он должен был состояться сегодня, 17 марта, в 20:00 в Большом зале Екатерининского собрания.

Об отмене сообщили организаторы мероприятия в своем опубликованном сообщении. Также, сообщается, что данная мера вынужденная из-за активного распространения коронавируса. Поэтому, ансамбль песни и танца Rinn Mhic Giolla, который и должен был выступать, в срочном порядке возвращается в Великобританию. Организаторы приносят извинения за причиненные неудобства и надеются на понимание.

Также, стало известно об отмене концерт «Бетховен. 250 лет со дня рождения». Он должен был состояться 11 апреля в Большом итальянском просвете Эрмитажа.

День святого Патрика — один из самых известных традиционных ирландских праздников, который известен во всем мире. Активно отмечают его и в Северной столице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что организаторы концертов начали переносить мероприятия в Петербурге.