Немецкие ученые предположили, что пандемия по коронавирусу может продлиться два года

Об этом рассказал президент института Роберта Коха, Лотар Виллер, который в настоящее время оценивает ситуацию с эпидемией в стране в составе Минздрава Германии.

Вилер рассказал, что пандемия развивается волнообразно, но скорость ее неизвестна. Пока нельзя точно установить, когда вирус настигнет 60-70% населения Земли, заражение которых прогнозировалось ранее. В данный момент, можно думать о двух годах пандемии. Об этом сообщают РИА-новости.

Отметил Вилер и то, что приостановить развитие пандемии поможет скорейшее создание вакцины. Но ее создание не сможет гарантировать вакцинацию всех людей. Ведь количество спасительного препарата может быть ограничено.

В данный момент в Германии институтом Коха официально подтверждено 6012 случаев заражения COVID-19. Скончалось от него уже 12 жителей страны. Однако, эти данные разнятся с информацией другого учреждения — университета Джона Хопкинса. По данным университета, заражено 7,2 тыс. человек, а умерло 17.

Напомним, ВОЗ официально назвал ситуацию с коронавирусом пандемией 11 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Соединенных Штатах начали испытывать вакцину от коронавируса.