В пятницу в Петербурге выглянет солнце и выпадет снег

В пятницу, 20 марта, жителей и гостей Петербурга ожидает небольшой снег и солнце.

По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 3 градусов. Ночью столбики термометров будут показывать от 0 до плюс 2 градусов.

Возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.