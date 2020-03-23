Коронавирус освободил дороги Петербурга от пробок

Коронавирус освободил дороги Петербурга от пробок
В Петербурге снизилась загруженность дорог. Фото: Pixabay

На фоне самоизоляции и других мер, принятых для противодействия распространению коронавируса в Петербурге снизилась загруженность дорог.

Утром в понедельник, 23 марта, по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки оцениваются в три балла. Небольшие участки с заторами наблюдаются на Новочеркасском и Витебском проспектах, а также на Арсенальной и Дворцовой набережных.

Возможно, на это повлияли школьные каникулы и переход части сотрудников на удаленную работу.

За сутки в Петербурге не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с коронавирусом в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина находится 14 петербуржцев и пациентка из Ленобласти, сообщили в оперативном штабе Петербурга по борьбе с угрозой распространения COVID-2019.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».

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