Петербуржцев предупредили о сильном ветре

МЧС предупреждает жителей и гостей Петербурга о сильном ветре в среду, 25 марта. При этом погода будет по -весеннему теплой с переменной облачностью.

Ветер ожидается юго-западный, западный со скоростью 7-12 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. Утром и днем местами ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью со составит от минус 1 до плюс 1 градуса, днем воздух прогреется до плюс 10 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.