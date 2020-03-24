Россияне выбрали понравившиеся поправки в Конституцию

Они считают, что важнее всего доступность и качество медицинского обслуживания.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщается на сайте ВЦИОМ. Среди россиян провели опрос, чтобы выяснить, какие поправки в Конституцию они считают важнейшими. Большинство отметили доступность и качество медицинского обслуживания. Также многие согласны с тем, что государство должно лучше заботиться о детях и сделать их приоритетом госполитики. Россияне согласились с важностью защиты и сохранения уникального природного многообразия родины, поддержки пенсионеров и льготников.

Более 90% хотят, чтобы власти поддерживали науку, чуть меньше хотят защиты прав трудящихся и установлении МРОТ не менее прожиточного минимума.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Совфеде предложили разъяснять поправки к Конституции по видеоконференции.