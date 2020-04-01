В Петербурге 1 апреля ожидается мокрый снег с дождем

В Петербурге в среду, 1 апреля, выпал снег, которого не видели даже зимой.

Подробнее о погоде на сегодня рассказал специалист «Центра ФОБОС» Михаила Леуса на официальной странице в Facebook. По его словам, в город в среду придет юго-западный атмосферный фронт.

Сегодня во второй половине дня ожидается облачная погода с прояснениями. Выпадет мокрый снег и пройдет дождь. Температура воздуха в Петербурге составит от плюс трех до плюс пяти градусов, а в Ленобласти от нуля до плюс пяти градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.