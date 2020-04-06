В Песочном, не соблюдая мер предосторожности, пациенты онкоцентра выстроились в очередь

В Песочном, не соблюдая мер предосторожности, пациенты онкоцентра выстроились в очередь
Пациентов запускают в регистратуру по 10 человек. Фото: Мегаполис

Граждане приехали, чтобы получить лекарства или на терапию.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщил «Мегаполис». Похожие заметили толпу у онкологического центра на Ленинградской улице в поселке Песочный. Там образовалась очередь из пациентов, которые пришли за лекарствами или на терапию. В здание пускают только после сдачи теста на коронавирус и заполнения анкеты. Отмечается, что в регистратуру запускают по десять человек.

Прохожие уточняют, что в очереди никто не соблюдает дистанцию. Получается, если кто-то из толпы болен коронавирусом, он запросто может заразить остальных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пенсионеры столпились у «Почты России», не соблюдая дистанцию. Скорее всего, пожилые люди хотят получить пенсии, хотя их обещали разносить по домам.

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