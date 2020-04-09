Кадыров просит уезжать из России всех недовольных

Он заверил, что готов выполнять любое решение президента.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Обо всем глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал во время трансляции в Instagram-аккаунте. Он заявил, что ему надоели критики в социальных сетях, которые постоянно пишут что-то плохое о нем или президенте России Владимире Путине. Кадыров считает, что таким не место в стране и попросил их уезжать.

Он подчеркнул, что готов выполнять любое решение Путина для него закон. Глава Чечни назвал себя «пехотинцем Путина». Также Кадыров заявил, что во время пандемии все должны помогать друг друга, независимо от национальности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле прокомментировали отказ Кадырова открывать границы Чечни. Песков заявил, что речь шла о закрытии границ для товарного потока, транзитных перевозок, доставке продовольствия и медикаментов.