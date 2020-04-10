Школьники в Ленобласти продолжат учиться дистанционно до конца учебного года

В Ленобласти не планируют досрочно завершать учебный год, но и школы открывать также не собираются. Школьники продолжат учиться в дистанционном режиме. Об этом заявил глава комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов.

«В Ленинградской области не рассматривается ни вариант очной работы школ до конца апреля, ни досрочное окончание учебного года. Система образования работает в режиме дистанционного обучения», — сказал он.

Ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что опыт с дистанционным ведением учебы в России в отдельных местах уже имеется. Поэтому, важно использовать его и в других регионах в качестве временного явления, ведь речь идет о защите здоровья жителей РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Кроме того, Минпросвещения отправило рекомендации Роспотребнадзора во все местные региональные комитеты по образованию. В связи с эпидемиологической ситуацией, необходимо взять на контроль дезинфекцию, проветривание и уборку помещений в образовательных учреждениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Минобрнауки РФ рекомендовало учебным заведениям организовать дистанционное обучение студентов.