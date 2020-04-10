Медсестра в Ульяновске заразила коронавирусом 34 человека

Сегодня, 10 апреля, стали известны повторные результаты тестов на коронавирус у пациентов. Все они находились под наблюдением медиков. О первых положительных тестах стало известно еще 7 апреля.

Было установлено, что все заболевшие контактировали с медсестрой Карсунской больницы. Она вернулась из отпуска в ОАЭ еще 10 марта, а 13 уже вышла на работу, не сказав работодателю, что была за рубежом. Сама девушка уже выздоровела и выписалась из больницы в четверг, 9 апреля. Об этом сообщает Оперативный штаб Ульяновской области.

У всех 34 пациентов удовлетворительное самочувствие, они получают необходимое лечение

Всего в регионе официально зарегистрировано 40 случаев инфицирования COVID-19. Двое смогли одолеть болезнь. Летальных случаев, к счастью, нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки новые случаи заражения коронавирусом выявили в 57 регионах России.