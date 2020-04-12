Ученые показали, как распространяется коронавирус при кашле

Финские ученые создали 3D-модель, которая показывает как распространяются воздушно-капельные частицы при кашле или чихании в замкнутом пространстве. Такие частицы могут нести различные патогены, в том числе коронавирус.

Ученые показали, как перемещаются частицы при кашле в магазине. Согласно расчетам, облако мелких частиц способно оставаться в воздухе до шести минут. Примечательно, что при сухом кашле, характерном для коронавируса, выделяемые частицы очень малы. За счет этого они способны оставаться в воздухе дольше.

«Предварительные результаты показывают, что воздушно-капельные частицы, несущие вирус, могут оставаться дольше, чем предполагалось изначально, поэтому важно избегать скопления людей в общественных помещениях», — отмечают ученые.

В разработке 3D-модели были задействованы ученые из Университета Аальто в Хельсинки, Финского метеорологического института, Центра технических исследований VTT Хельсинки и Хельсинкского университета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США стали лидером по количеству смертей от коронавируса. Общее число летальных исходов превысило 20 тыс.