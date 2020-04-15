Семья из Новосибирска попыталась сбежать из карантина в Петербург

Семья из Новосибирска попыталась сбежать из карантина в Петербург
Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Фото: pixabay.com

Теперь, вместо Северной столицы, их ждет обсерватор и штраф.

Примечательно, что под обязательную самоизоляцию, семейная пара попала как раз после прибытия из Петербурга. В течение 14 дней они не могли покидать место жительства.

Не восприняв серьезно карантинные меры, пара пошла решать квартирный вопрос в местный отдел миграции (ранее они продали свою квартиру и необходимо было из нее выписаться). После этого в планах жителей Новосибирска было возвращение в город на Неве. На руках уже имелись купленные билеты. Но нарушителей режима самоизоляции задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в НСО.

Теперь паре грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, а также помещение на карантин в обсервацию. Все решения по итогам разбирательств вынесет суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге составлено 300 протоколов на нарушителей режима самоизоляции.

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