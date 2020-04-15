Захарова прокомментировала отказ США финансировать ВОЗ

Представитель МИД РФ России Мария Захарова сочла это действие, как поиск вымышленных виновных в пандемии COVID-19.

Захарова отметила, что у Америки постоянно кто-то виновен, будь то ВОЗ, Россия или даже лично президент России Владимир Путин. Таким образом, США могут отвлекать внимание на других, прикрывая пробелы в своем управлении. Об этом сообщает «Интерфакс».

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Америка ведет себя эгоистично по отношению ко всему миру, государствам которого необходимо объединяться в борьбе с угрозой. Возможно, таким образом Трамп пытается отвести взгляд от системы здравоохранения. Ведь именно в США колоссальное количество заболевших. Слуцкий подчеркнул, что надеется, что другие страны не будут лишать ВОЗ финансовой поддержки.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что временно прекращает денежные вливания в ВОЗ. Причиной была названа возможная некомпетентность организации в начале распространения вируса. Трамп считает, что информация, которую получала ВОЗ о состоянии эпидемии в Ухани, не была воспринята должным образом в самом начале (речь идет о докладе, в котором объяснялось, что вирус передается от человека к человеку). В связи с чем, было потеряно время, а эпидемия приобрела массовый масштаб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп объявил во всех штатах Америки режим крупного бедствия.