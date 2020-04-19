Украине предрекли распад из-за коронавируса

Политик считает, что страна может не выдержать такого серьезного удара.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем рассказала бывший депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире «112 Украина», выпуск можно посмотреть на YouTube. Она считает, что киевские власти плохо справляются со сложившейся ситуации, так как принимаются хаотичные решения. Политик убеждена, что правительство не думает о том, что будет дальше. Герман думает, что после окончания пандемии Украины может просто прекратить свое существование, но ей хочется верить, что все будет хорошо.

Она добавила, что сейчас власти больше беспокоятся о получении нового транша от МВФ, чем борьбой с коронавирусом. Напоминаем, что в Украине болеют 5,1 тысяч граждан,133 пациента уже скончались.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Из них практически 43% случаев были выявлены активно и не имели клинических проявлений