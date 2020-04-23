ЦБ просит снизить информационную активность Глазьева

ЦБ просит снизить информационную активность Глазьева
Банк России. Фото: cbr.ru

Центробанк направил в Министерство экономического развития РФ письмо, в котором призвал снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одно из ведомств.

По данным издания, ЦБ подверг критике высказывания Глазьева. На прошлой недели он представил доклад, посвященный стабилизационным мерам в условиях коронавируса. Одним из его предложений было введение налога на обмен валюты в странах ЕАЭС.

Источник утверждает, что в Центробанке в словах Глазьева нашли «ряд неточностей и искажений», что в свою очередь несет репутационные риски для мер правительства и Банка России.

Центробанк, Минэкономразвития и ЕЭК данный вопрос пока не прокомментировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телеведущая и экс-кандидатка в президенты России Ксения Собчак раскритиковала действия Центробанка в условиях пандемии.

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