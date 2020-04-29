Детям Петербурга раздали миллион продуктовых наборов

Детям Петербурга раздали миллион продуктовых наборов
Выдача продуктовых наборов в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге дети и подростки получили более миллиона продуктовых наборов. Выдача организована в рамках поддержки в связи с пандемией коронавируса.

Школьникам и ученикам средних профессиональных учреждений раздали 547 тыс. 290 продуктовых наборов из 560 тыс. запланированных. Об этом сообщает Администрация Петербурга в среду, 29 апреля.

Воспитанники детских садов получили 453 тыс. 610 наборов из 550 тыс. Выдача организована в 1 тыс. 128 детсадах.

В образовательных учреждения с круглосуточным пребыванием детей раздали 4 тыс. 283 набора. Всего будет выдано 4 тыс. 445.

В продуктовые наборы входят крупы, макароны, консервы, чай, соки, джемы, шоколад, молоко и другие продукты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 10 тыс. 863 человека.

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