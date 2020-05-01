Захарова раскритиковала поведение команды Навального

Захарова раскритиковала поведение команды Навального
Алексей Навальный. Фото: https://vk.com/navalny

Представитель МИФ РФ не будет принимать участие в дебатах с оппозиционером.

Об этом стало известно сегодня, 1 мая. Обо всем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала на своей странице в Facebook. Она написала, что была готова принять участие в дебатах с оппозиционером Алексеем Навальным, но ее разочаровало поведение команды политика. Захарова уверяет, что они постоянно выставляли новые условия для проведения дискуссии – были ограничения даже по обсуждаемым вопросом. В результате представитель МИД почувствовала, что ее втягивают в махинацию. Она старалась обсудить все нюансы с самим Навальным, но ничего не вышло. Поэтому Захарова просто отказалась от «спектакля».

Напоминаем, что Захарова и Навальный должны были пообщаться 1 мая на канале «Навальный Live». Они хотели обсудить в том числе вопрос о выездах за границу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Захарова прокомментировала отказ США финансировать ВОЗ.

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