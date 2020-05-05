Обсерватор «Заря» перепрофилируют в госпиталь для лечения пациентов с COVID-19

При этом медики, работающие с больными СOVID-19, будут жить рядом, в пансионате "Буревестник". Фото: Google View

При этом медики, работающие с больными СOVID-19, будут жить рядом, в пансионате "Буревестник". Фото: Google View

Обсерватор, организованный на базе пансионата «Заря» в Репино, перепрофилируют в госпиталь для лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Все, кто должен оставаться в обсерваторе на обязательный двухнедельный карантин, будут переведены в пансионат «Балтиец» неподалеку. Об этом во вторник, 5 мая, рассказали в пресс-службе городской больницы №40 Курортного района.

«Зарю» переоборудуют в стационар, каждую палату обеспечат кислородом, а также организуют реанимационное отделение, сформируют штаб для работы с инфицированными коронавирусом. Единственное, что невозможно в столь короткие сроки установить в госпитале: аппарат для низкодозной компьютерной томографии. Эту процедуру пациентам придется делать в частных клиниках.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Заре» наблюдалась нехватка персонала. К счастью, сейчас эта проблема решена.