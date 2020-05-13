Депутат Госдумы Оксана Пушкина болеет коронавирусом

Депутат Госдумы Оксана Пушкина болеет коронавирусом
Депутат призналась, что заболела. Фото: kremlin.ru

Она отметила, что есть один заболевший коллега, но его имя не назвала.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Обо всем зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина («Единая Россия») написала в своем Telegram-канале. Она заявила, что в среду объявили о двух депутат, заболевших коронавирусом. Пушкина рассказала, что одним из них является она.

«Месяц волонтерила на передовой, объехала с проектом ОНФ #МыВместе десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила»,

— объяснила депутат, как так вышло.

При этом Пушкина не замечает симптомов заболевания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России от коронавируса вылечилась столетняя женщина. Она уже покинула медицинское учреждение под громкие овации.

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