Депутат Госдумы Оксана Пушкина болеет коронавирусом

Она отметила, что есть один заболевший коллега, но его имя не назвала.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Обо всем зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина («Единая Россия») написала в своем Telegram-канале. Она заявила, что в среду объявили о двух депутат, заболевших коронавирусом. Пушкина рассказала, что одним из них является она.

«Месяц волонтерила на передовой, объехала с проектом ОНФ #МыВместе десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила»,

— объяснила депутат, как так вышло.

При этом Пушкина не замечает симптомов заболевания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России от коронавируса вылечилась столетняя женщина. Она уже покинула медицинское учреждение под громкие овации.