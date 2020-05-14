Лукашенко недоволен ценой на российский газ

Президент не понимает, почему Беларусь платит так много – больше, чем Европа.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему не нравится цена на газ для Минска. Россия требует с Беларуси больше, чем с Европы, убежден глава соседней страны. Так, по информации Лукашенко, Германия платит 70 рублей за газ, а Беларусь почти в два раза больше. Страна собирается добиваться снижения цен, хотя бы «небольшой корректировки».

Лукашенко также подчеркнул, что в 2020 году 75-летие победы в ВОВ и странно, что такое происходит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко ответил на критику за проведение парада Победы. Однако «в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире» существуют люди, которые осуждают страну за проведение парада в условиях пандемии коронавируса.