Греция будет ждать туристов с 1 июля

Греция будет ждать туристов с 1 июля
Флаг Греции. Фото: pixabay

Для многих стран государство готово открыть свои границы.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис в телеобращении. Он рассказал, что власти уже подготовили план восстановления туристической отрасли. Согласно ему, у местных жителей летний сезон начнется 15 июня, а иностранцев будут ждать с 1 июля. Отмечается, что греки уже 25 мая смогут отправиться в путешествие по стране – например, на яхтинг.

Пока что список стран, жителям которых разрешат приехать в Грецию, полностью не сформирован. Известно, что в нем находятся Болгария, Сербия, Германия. Также власти надеются на сотрудничество с Израилем, Кипром и прочими соседями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские туристы возвращаются из Греции.

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