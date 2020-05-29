Беларусь не собирается возвращать России долг за газ

Речь идет о сумме в 165,57 миллионов долларов.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем говорится в заявлении Минэнерго республики Беларусь. Утверждается, что никаких задолженностей на самом деле нет, поэтому Россия может не ждать 165,57 миллионов долларов. В сообщении сказано, что между странами есть разве что спор по поводу цены газа, а других конфликтов нет.

Напоминаем, что Беларусь не раз пыталась добиться снижения цен на газ, но ничего не вышло. Президент России Владимир Путин уверяет, что цена экономически обоснована, так что претензии не рассматриваются. После этого «Газпром» заявил, что готов к регулировке вопроса, но только после выплаты долга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские цены на газ оказались выше европейских. Так, в нидерландском хабе TTF цены упали до 46 долларов, тем временем на ближайшем к России хабе в Баумгартене газ стоит 62 доллара.