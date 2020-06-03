На снимке рядом с американским полицейским нашли «русского агента»

На предплечье представителя правопорядка увидели необычную татуировку.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем сообщает Telegram-канал 360. Журналист Стив Кэмпион поделился фотографией с акции протеста в Хьюстоне в своем Twitter. Некоторые обратили внимание на полицейского, который приветствовал граждан – у него на предплечье виднеется татуировка со словом «Россия» на русском языке, а также набито еще какое-то слово – скорее всего, название города. Есть мнение, что полицейский – это «русский агент», замешанный в раздувании конфликта в США.

Напоминаем, что сразу в нескольких городах Америки проходят митинги и беспорядки, причиной которых стало убийство полицейским афроамериканца. На данный момент погибли 11 человек, более четырех тысяч недовольных были арестованы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что посол заявил, что Россия не причастна к беспорядкам в США. Он также добавил, что происходящее в США — настоящая беда, потому что погибают люди, и Россия ничуть не злорадствует по этому поводу.