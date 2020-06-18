Дрозденко оценил поправки к Конституции РФ

Дрозденко оценил поправки к Конституции РФ
Конституция РФ. Фото: kremlin.ru

Поправки к Конституции РФ не заменят действующий документ, но сделают его более современным. В этом уверен губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Действующая Конституция была принята в непростое время, но включает в себя правильные фундаментальные основы. Поправки, по словам Дрозденко, направлены на то, чтобы сделать основной закон лучше и соответствуют запросам людей.

«Конечно, это возможность каждому высказать свою позицию. Кто-то проголосует за, кто-то проголосует против», — приводит слова Дрозденко online47.ru.

Проголосовать жители России могут в течение недели и на любом участке. Для того, чтобы отдать голос не по месту жительства, необходимо предварительно подать заявление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области заработала 991 участковая избирательная комиссия.

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