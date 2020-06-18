Путин назвал темы для встречи лидеров ядерной пятерки

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в скором времени пройдет саммит лидеров «ядерной пятерки». Возможные темы для обсуждения он перечислил в своей статье о Второй мировой войне для американского журнала The National Interest.

«Саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске ответов на современные вызовы и угрозы», — отметил Путин.

По словам президента РФ, в ходе предстоящей встречи необходимо затронуть такие темы как преодоление мирового экономического кризиса, пандемия коронавируса, безопасность информационного пространства, защита окружающей среды и изменение климата.

Статья Владимира Путина опубликована в журнале The National Interest в четверг, 18 июня. Её русскоязычный вариант будет представлен на сайте Кремля в пятницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится после 1 июля.