В Кремле отношения России и Польши назвали плохими

В Кремле отношения России и Польши назвали плохими
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отношения между Россией и Польшей как плохие. При этом он подчеркнул, что интересы стран «диктуют сотрудничество и взаимный диалог».

По словам Пескова, отношения России и Польши находятся на самом низшем уровне. Со стороны Варшавы исходят «абсолютно конфронтационные настроения», подчеркнул он.

«Они [отношения — прим. ред.], наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран, потому что народы наших двух стран были бы заинтересованы в обратном», — приводит «ТАСС» слова Пескова.

Являются ли отношения России и Польши последствием исторических событий, Песков ответить затруднился. Проанализировать данную ситуацию он предложил ученым и историкам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил, является ли Польша угрозой для России.

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