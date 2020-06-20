В Кремле отношения России и Польши назвали плохими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отношения между Россией и Польшей как плохие. При этом он подчеркнул, что интересы стран «диктуют сотрудничество и взаимный диалог».

По словам Пескова, отношения России и Польши находятся на самом низшем уровне. Со стороны Варшавы исходят «абсолютно конфронтационные настроения», подчеркнул он.

«Они [отношения — прим. ред.], наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран, потому что народы наших двух стран были бы заинтересованы в обратном», — приводит «ТАСС» слова Пескова.

Являются ли отношения России и Польши последствием исторических событий, Песков ответить затруднился. Проанализировать данную ситуацию он предложил ученым и историкам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил, является ли Польша угрозой для России.